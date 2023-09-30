القصر الكبير.. إيقاف ستيني تورط في الاعتداء جنسيا على 3 قاصرين

هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 30 شتنبر الجاري، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 61 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تعريض ثلاثة قاصرين لاعتداء جنسي.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد استدرج المشتبه فيه إلى داخل منزله ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 سنة، حيث حاول تعريضهم لاعتداء جنسي، قبل أن يقدم واحد منهم على تعريض المشتبه فيه لاعتداء جسدي باستعمال قنينة زجاجية.

وقد تكفلت الخلية المختصة بالأحداث ضحايا العنف بالضحايا القاصرين، بينما تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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