للمرة الثانية.. البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

2023-09-30 / 12:16
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هبة بريس - وكالات

للمرة الثانية خلال عام نجت الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الذي طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب في مذكرة لم تحصل سوى 193 صوتا من أصل 289 صوتا لسحب الثقة.

وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.

وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.

وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.

ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.

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تعليق واحد

  1. وهل تعتقدون ان ماكرى هو الذي يسير البلاد. الدولة العميقة الفرنسية هي من تحكم كيف تسير البلاد. مكونة من أحزاب رجال أعمال. مخابرات….. َ

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