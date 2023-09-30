أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في الخارج
عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، اجتماعا مع منسقي الحزب على مستوى الجهة 13 (مغاربة العالم)، بمدينة مراكش مساء الجمعة 29 شتنبر 2023، تمت خلاله مناقشة مجموعة من القضايا الوطنية والتنظيمية.
وفي بداية الاجتماع، قرأ الحاضرون سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا زلزال الحوز، سائلين الله عز وجل أن يرحمهم وأن يشافي الجرحى والمصابين.
وشكل اللقاء، مناسبة أكد خلاله منسقو الحزب على مستوى الجهة 13 اعتزازهم بمقاربة بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير آثار الزلزال، منوهين بإجماع كل دول العالم على نجاعة وفعالية بلادنا في التفاعل السريع مع هذه الكارثة الطبيعية، مثمنين في ذات الوقت روح التضامن وقيم التآزر التي ما فتئ المغاربة يبهرون بها العالم في مختلف الظروف.
كما عبروا عن اعتزازهم وافتخارهم بالعناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للمناطق المتضررة جراء الزلزال، وهي العناية التي يترجمها البرنامج المندمج والطموح، الذي أعطى جلالته توجيهاته للحكومة للبدء في أجرأة مشاريعه الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل، وكذا تفعيل الاستثمارات المرتقب إحداثها في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار، أكد المنسقون على انخراطهم اللامشروط وتعبئتهم العالية، وجاهزيتهم للمساهمة بكل الإمكانيات المادية والفكرية في المجهود الوطني لإعادة إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال، مؤكدين على التفافهم وراء جلالة الملك، حفظه الله، للدفاع عن ثوابت بلادنا، وعلى رأسها القضية الأولى للمملكة المتمثلة في الوحدة الترابية.
وقد شكل الاجتماع فرصة كذلك، تمت خلالها مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم مغاربة العالم.
كما تم التطرق للعمل الحكومي ومساهمة “التجمع الوطني للأحرار” من موقعه الحالي كحزب يترأس الحكومة في سياق مطبوع بحجم التحديات التي تواجهها كل دول العالم بدون استثناء، على غرار انعكاسات التقلبات المناخية وتداعيات الصراعات الجيواستراتيجية، وبرهانات جديدة تستجيب لتطلعات مغاربة الداخل والخارج، وعلى رأسها ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وما يتطلبه من تعميم للحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة والسكن ودعم برامج التماسك الاجتماعي، وتحفيز الاستثمار وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.
هذا، وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تنسيقية الجهة 13 داخل الحزب، مشيدا بالأدوار التي تلعبها سواء في حمل قيم ومبادئ الحزب في الخارج، أو المساهمة في تأطير مغاربة العالم، ومنوها بما تقوم به لخدمة مختلف القضايا الوطنية، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، في مختلف المنابر والمواقع التي توجد بها.
وأكد في ذات السياق أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يخص مغاربة العالم بعطفه وعنايته، كما أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات جلالته، تعمل على تسريع مختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وعلى رأسها تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي اعتمدت فيه الحكومة، مجموعة من التدابير والتحفيزات لتسهل فرص الاستثمار ببلادنا.
وتجدر الإشارة، إلى أن الاجتماع حضره إلى جانب الرئيس، مجموعة من أعضاء المكتب السياسي، يتمثلون في راشيد الطالبي العلمي، محمد أوجار، ومصطفى بايتاس، إضافة إلى أنيس بيرو منسق الجهة 13، : وعبد السلام البوهادي منسق الحزب بإيطاليا، ومحمد الإدريسي منسق الحزب بإسبانيا، وأحمد اليانوري منسق الحزب بالولايات المتحدة الأمريكية، وإلهام أيت عدي منسقة الحزب بمالي، ورشيدة هبري منسقة الحزب بفرنسا، وكريم زيدان منسق الحزب بألمانيا، ومحمد الطيبي منسق الحزب بالدانمارك، ومحمد الطنجي منسق الحزب بالدول الإسكندنافية، وعزيز ميخود منسق الحزب بالسنغال، ويوسف فيراوي منسق الحزب بالكوت ديفوار، وامحمد بيهميدن منسق الحزب ببلجيكا، وعائشة بن يحيى منسقة الحزب بهولندا.
10 تعليقات
يعتبر حزب الأحرار أفضل حزب بالمغرب وذالك راجع إلى كفاءاته العليا فهو يعمل بكل ما في وسعه لمصلحة الوطن والمواطن.
ياسيد اخنوش يجب عليك مراعاة المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
نحن بدورنا نرفع أحر التعازي والمواساة إلى الأسر التي ضربها الزلزال مؤخراً إن لله وإن إليه راجعون.. ولكن يا سيد اخنوش يجب عليك في تسريع إعادة هيكلة البناء للمناطق المنكوبة والتخفيف من معاناتهم ماديا ومعنويا..
يجب مواكبة التطورات الإنجازات العلمية والصحية في المناطق الحوز والمتضررة من الزلزال..
نحن في أمس الحاجة إلى هذه الاستثمارات الأجنبية من أجل النهوض بمناطق الحوز المتضررة من الزلزال والتي ستعطي قفزة نوعية جيدة بجميع معاييرها.
المهم يهم مصالح الوطن والمواطن المغربي وهذا هو الأساس والأهم ياسيد اخنوش الرجل المثالي والرجل المكافح في خدمة الشعب المغربي.
حزب الأحرار يستحق التقدير والاحترام والثقة لأنه يعمل بكل مجهود من أجل الوصول إلى مغرب أفضل بكثير وكذالك يعمل على مصلحة المواطن المغربي.
منذ زمان طويل وهذا الحزب الوطني له سمعة مهمة وايجابية ودينامية والاكثر اشتغالا من الأحزاب السياسية بالمغرب يشتغل في خدمة المواطن المغربي.
نتمنى أن يكون فعلا وليس كلام حبر على ورق فقط ومسرحية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي..
الأحزاب السياسية بالمغرب كلها صراعات بين المصالح الشخصية فقط والمهم والمعقول غير موجود فهو في خبر كان والفاهم يفهم هههههههههههه.