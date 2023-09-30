حصريا.. تفاصيل فيلم سينمائي من إنتاج ريدوان و إخراج عمر لطفي

هبة بريس - نجلاء مزيان

انتهى مؤخرا الفنان المغربي عمر لطفي من تصوير عمل سينمائي من إخراجه و إنتاج المنتج العالمي “ريدوان”.

وعرف العمل مشاركة كل من عمر لطفي،فرح الفاسي، فهد بنشمسي، عزيز داداس، رفيق بوبكر، مجدولين الإدريسي، أسماء الخمليشي وآخرون..

وفي سياق متصل، أعربت الفنانة المغربية فرح الفاسي في تصريح خصت به جريدة هبة بريس، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل كمديرة فنية و كممثلة، مبرزة أن أجواء التصوير مرت في جو عائلي رائع.

وعن قصة العمل، أكدت المتحدثة ذاتها أن أحداثها مشوقة ومليئة بالمفاجئات التي ستنال إعجاب المتلقي المغربي.

وجدير بالذكر أن عمر لطفي يخوض تجربة الإخراج لأول مرة، حيث اختار تصوير فيلمه بين مدينتي الدار البيضاء و طنجة.

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