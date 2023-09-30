حصريا.. تفاصيل فيلم سينمائي من إنتاج ريدوان و إخراج عمر لطفي
هبة بريس - نجلاء مزيان
انتهى مؤخرا الفنان المغربي عمر لطفي من تصوير عمل سينمائي من إخراجه و إنتاج المنتج العالمي “ريدوان”.
وعرف العمل مشاركة كل من عمر لطفي،فرح الفاسي، فهد بنشمسي، عزيز داداس، رفيق بوبكر، مجدولين الإدريسي، أسماء الخمليشي وآخرون..
وفي سياق متصل، أعربت الفنانة المغربية فرح الفاسي في تصريح خصت به جريدة هبة بريس، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل كمديرة فنية و كممثلة، مبرزة أن أجواء التصوير مرت في جو عائلي رائع.
وعن قصة العمل، أكدت المتحدثة ذاتها أن أحداثها مشوقة ومليئة بالمفاجئات التي ستنال إعجاب المتلقي المغربي.
وجدير بالذكر أن عمر لطفي يخوض تجربة الإخراج لأول مرة، حيث اختار تصوير فيلمه بين مدينتي الدار البيضاء و طنجة.
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10 تعليقات
نتمنى تألق والازدهار في مجال السنيما المغربية والرفع من مستواها..
منذ سنوات طويلة ومجال السينما يعرف تراجع وتدهور في الإنتاج ولا نعرف السبب ؟؟؟
الفنانة فرح الفاسي فنانة تتقن الأدوار في افلامها نتمنى لها مسيرة حاشدة بالعطاء والمجهود.
مؤخرا الأفلام السينمائية عرفت تقدما ملحوظا في الإنتاج والاخراج .
كل مايقلق المشاهد المغربي هو إعادة الافلام بكثرة وتكرارها وهذا ما يجعل المشاهد المغربي يمل منها..
كل من شارك في هذا الفيلم من ممثلين فهي اسماء مقتدرة وبارزة في السينما المغربية ونتمنى لهم التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى المراتب الاولى في مجال السينما المغربية على الصعيد العربي و العالمي..
ماجدولين الادريسي و فرح الفاسي ورفيق بكر كلهم وجوه بارزة في مجال السينما المغربية مسيرة موفقة.
تنقصهم شيئا ما من التطوير السينمائي وخاصة السينما المغربية انتهى مصيرها منذ الجائحة كوفيد 19 كورونا..
لأول مرة ريداون يحضر لعمل سينمائي جديد رفقة عمر لطفي، نتمنى لهما مسيرة حاشدة بالعطاء والمجهود.
مفاجأة صارة للجمهور المغربي عشاق السينما المغربية وبالاخص ريداون فنان عالمي.