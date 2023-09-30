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“بق الفراش” يغزو باريس والحكومة تتعهد بالتحرك للقضاء عليه

2023-09-30 / 10:30
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هبة بريس - وكالات

تعهدت الحكومة الفرنسية الجمعة رداً على طلب من بلدية باريس “التحرك بشكل أكبر” لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات “حماية” أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

وكتب وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (“تويتر” سابقاً): “سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم”،

وطلبت بلدية باريس الخميس من الحكومة وضع “خطة عمل” لمكافحة بقّ الفراش، معربة عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات “بكثافة”.

ورأى النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار أن “على الدولة أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لجميع المعنيين من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة فيما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية”.

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