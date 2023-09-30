أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الجمعة بمراكش، مباحثات مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا.
وخلال هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنظمة تحت شعار “الماء، البيئة والأمن الغذائي”، ثمن الطرفان إلتزام المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بنقل التجربة والقدرات المغربية في مجال الصحة العامة إلى دول القارة الإفريقية، وسعيها في إطار استراتيجية وقائية، إلى توحيد جهود القارة لمواجهة مختلف المخاطر الصحية.
وخلال اللقاء، الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت الطالب، استعرض رئيس الحكومة، معالم الإصلاح الجذري الذي يشهده القطاع الصحي حاليا في المغرب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا أن هذا الورش الإصلاحي سيمكن من إرساء منظومة صحية قوية ترتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بكثير من الفعالية والصمود.
كما شدد أخنوش، على أن مكافحة المملكة المغربية لوباء “كوفيد 19″، مكنت المنظومة الصحية الوطنية، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية، وتعزيز السياسة اللقاحية في المغرب وإفريقيا.
10 تعليقات
الحكومة المغربية في طريق الصواب لأنها تعمل كل مجهوداتها من أجل حماية المواطنين من الأمراض جزاها الله خيراً على ما تفعله..
كل ما يهم المواطن المغربي البسيط أن يكون هناك تغير واصلاح في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المتضررة بالأزمة الاقتصادية.
لنا أمل في هذه الحكومة بأن تأخذ بعين الاعتبار المستشفيات والمراكز الصحية المتدهورة في واجباتها المطلوبة وكذالك في الأطر الطبية وووووو وووووووو وغيرها.
لا ننكر المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرف الحكومة لمواصلة النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ورئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى المواطنين .
ياسيد اخنوش يجب عليك بتحسين الخدمات والازمة الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً في ارتفاع الأسعار الملتهبة والمحروقات واللحوم الحمراء والبيضاء وووووو وووووووو وغيرها وهذا هو ما يهمنا ..
كلام في الصميم ولكن للاسف الشديد لم يكن هناك أي تغيير واصلاح في جميع القطاعات الاقتصادية ، فمنذ الجائحة كوفيد 19 كورونا والمغرب يرجع إلى الوراء هههههه.
المغرب يحتاج إلى التغيير والاصلاح والتطوير في المنظومة الصحية بجميع منهجيتها من أجل خدمة المواطن المغربي بشكل كبير.
نطالب من الحكومة أن تضع حدا لظاهرة الرشوة في المستشفيات والمراكز الصحية لأنها أصبحت مرض معدي عند الاطباء والممرضين للأسف الشديد.
رغم هذه المجهودات المبذولة من طرف الحكومة فهي غير كافية فالمغرب يحتاج إلى أناس يتحملون المسؤولية بكل مصداقية وشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية وهذا ما أقوله..
المغرب يعاني من الأزمة المالية والاقتصادية التي جعلته يفشل في جميع القطاعات الاقتصادية ولاسيما مجال الصحة والتعليم..