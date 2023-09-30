صورة تعبيرية

مدينة سطات.. ما الذي يجري وما الذي يقع؟

2023-09-30 / 09:26
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

ما الذي يجري وما الذي يقع هنا بمدينة سطات وكأن عقارب التنمية ومحاربة مختلف مظاهر البداوة متوقفة، فلا برامج تنموية طموحة، ولا حملات منسقة لتحرير الملك العمومي ولا محاولات جادة لفك الحصار عن حركة السير والجولان بالعديد من النقاط…

أسئلة وأخرى يختزلها المشهد العام بالمدينة، وتتقادفها الألسن في المجالس والتفاعلات والتعليقات واللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مندد ومستنكر ومُصفق، وبين هذا وذاك تبقى المدينة تعيش حالة من الفوضى بمعظم شوارعها وأحيائها، حتى إن التنقل بها عبر السيارات بات من سابع المستحيلات بفعل انتشار الحفر وكثرة المطبات، وبطء الأشغال وتعثرها بشارع عبد الرحمن اسكيرج كسبيل المثال لا للحصر، لأسباب غير مفهومة تتطلب ردا من قبل القائمين على المشروع لتوضيح الأمر…

عربات الباعة الجائلين منتشرة هنا وهناك، وشاحنات محملة بالسلع متوقفة بالشوارع وكأنها لم تلج سوق الجملة أساسا، واكتظاظ مروري وعرقلة للسير، وطاكسيات تُطبِّق ” منطق الريكولاج بالعلالي”،..ما الذي يجري ومتى ستتحرر المدينة وتعود إلى سابق عهدها؟

وقد ناشد فايسبوكيون غيورون ومعهم بعض الفعاليات الجمعوية الجادة، كافة الجهات الوصية على القطاع، لاطلاق حملة منسقة مباغثة لتطهير شوارع المدينة ونقاطها الرئيسية من مظاهر البداوة وظاهرة احتلال الملك العمومي، وكلهم أمل أن يستيقظوا يوما من الأيام على زمجرات محركات الجرافات وهي تُعيد للمدينة بريقها عبر تحرير شوارعها وساحاتها من الهجمة الشرسة لأصحاب المحلات والمتاجر، والباعة الجائلين بعرباتهم ودوابهم الذين استباحوا ساحات المساجد بأصواتهم المزعجة وكلامهم النابي، ومنهم من يتلفظ بألفاظ لا أخلاقية مع زبنائه وخاصة منهم النساء، في الوقت الذي تساءل فيه آخرون عن مآل الأسواق النموذجية التي تم بناؤها لذات الغرض وصُرفت عليها أموال طائلة دون أن تُحقق أهدافها.

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‫14 تعليقات

  4. على المسؤولين والمجلس الجماعي الوقوف جنبا إلى جنب من أجل النهوض بهذه المدينة الجميلة..

  10. أين المحاسبة ؟ وتعثر المشاريع التنموية الى أي مدى تذهب مدينة سطات إليه..

  13. المرجو من المسؤولين إخلاء زنقة الشهداء ” الحايفية” زنقة مولاي يوسف وزنقة القائد علي ” الدهايبية” من كل الباعة متجولين او فراشة لأنها هي التي تصل بين شرق سطات وغربها مع الشكر

  14. مؤسف أن ينتقم من مدينة بأكملها من أجل شخص واحد ميت، ونفس الشيء ينطبق على مدينتي سيدي سليمان وسيدي قاسم

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