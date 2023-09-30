طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار بالجنوب الشرقي.

كما يتوقع تشكل كتل ضبابية بكل من السواحل الشمالية والوسطى والشمال الشرقي مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا محليا ما بمنطقة طنجة وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار بجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، ما بين 22 و26 درجة بسوس وأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة .

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا بالجنوب وبعض الانخفاض في باقي المناطق .

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