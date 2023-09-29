World Boxing Council (WBC) heavyweight title holder Britain's Tyson Fury reacts during his weigh-in at the Wembley Stadium, in London, on April 22, 2022 on the eve of his fight against Dillian Whyte. - Tyson Fury is set to have his first bout on home soil in nearly four years when he defends his World Boxing Council (WBC) heavyweight title in an all-British clash against Dillian Whyte at Wembley Stadium on April 23. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

السعودية تستضيف نزالا لتحديد بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل

2023-09-29 / 23:17
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هبة بريس _ وكالات

أعلن منظمون اليوم الجمعة إن تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك سيتنافسان على لقب بطل العالم لملاكمة الوزن الثقيل بلا منازع في المملكة العربية السعودية في موعد سيتم تحديده لاحقا.

وكان آخر بطل للملاكمة في الوزن الثقيل بلا منازع هو البريطاني لينكس لويس عام 1999.

والبريطاني فيوري هو بطل المجلس العالمي بينما يحمل الأوكراني أوسيك ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة.

وتم إحياء المحادثات حول النزال على اللقب الموحد، الذي يلقى رواجا كبيرا، بعد انهيارها منذ أشهر، وقال المنظمون إنه سيجري برعاية “كوينزبري بروموشنز” و”توب رانك” و”كيه 2 ” و”أوسيك17″ في ملعب “المملكة أرينا” بالرياض.

وكتب فيوري عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”: لم يعد بإمكانك الركض مثل الأرنب بعد الآن يا أوسيك، فقد حصلت على ما تريد”.

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