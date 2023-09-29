أزيلال.. 7474 مستفيد من قوافل طبية نظمت لفائدة ضحايا الزلزال

هبة بريس

استفاد ما مجموعه 7474 شخص من خدمات قوافل طبية وجراحية، نظمت، في الفترة من 9 إلى 26 شتنبر الجاري، لفائدة ضحايا الزلزال في إقليم أزيلال.

وتندرج هذه القوافل، التي نظمتها المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال بشراكة مع عدد من الشركاء والتنسيق الوثيق مع السلطات الإقليمية، في إطار جهود دعم ضحايا المناطق التي تأثرت بزلزال الحوز الذي ضرب، في 8 شتنبر الجاري، عدة مناطق بالمملكة.

وتم تعبئة 270 إطار صحي تابع لأزيلال ومدن أخرى لهذه القوافل، التي مكنت من استفادة 29 دوار تابع لجماعتي آيت تمليل وآيت أومديس، التي تضررت بشكل كبير من الزلزال بإقليم أزيلال.

وقد استفادت ساكنة هذه الدواوير من فحوصات طبية متعددة التخصصات وتدخلات جراحية وخدمات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى توزيع أدوية مجانية على الضحايا.

بالموازاة مع ذلك، تم تنظيم حملتين للتبرع بالدم في مدينة أزيلال بتنسيق مع السلطات المحلية والمركزين الجهويين لتحاقن الدم ببني ملال ومراكش، وبمساعدة من الهلال الأحمر بأزيلال وجمعية “خطوة”، والتي مكنت من جمع 318 كيس دم.

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