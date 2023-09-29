جويل تنفي خيانة زوجها لها

2023-09-29 / 21:09
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لقسم الفني: هبة بريس

عادت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان إلى نشاطها المعهود عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، بعد غيابها لأيام عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ورافق غيابها خبر طلاقها من زوجها “كمال قدورة” بسبب خيانته لها مع امرأة شقراء على يخت في مدينة سان تروبي.

وبدأت هذه الأخبار بالانتشار بعدما قامت “جويل” بنشر صورة سوداء، علّقت عليها بالقول: “الحياة مجنونة، كيف يمكن لأفضل يوم أن يتحوّل إلى أسوأ يوم سأبتعد عن الإنستغرام لوقت طويل جدًا، وأتمنّى لكم جميعًا أيامًا جميلة فقط”.

وعن سبب مسح كافة صورها مع زوجها، أكدت نجمة تلفزيون الواقع العربية، أنها فعلت ذلك للتخلص من “النّحس” الذي يصيبهما بعد كل مرة تنشر فيها صورة لهما معًا.

يذكر أن “جويل” اشتهرت بتقديم برامج تلفزيونية تقوم فيها بتجديد إطلالات المشتركات، وهي صاحبة مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل تحمل اسمها، إضافة إلى صالونات وعيادات تجميلية في عدد من المدن العربية.

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