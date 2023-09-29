نقل جوي.. “رايان إير” تطلق خطا جديدا بين مدريد والصويرة

2023-09-29 / 20:57
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هبة بريس

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية “رايان إير”، اليوم الجمعة 29 شتنبر، عن إطلاق خط جديد يربط بين مدريد والصويرة.

وأوضحت “رايان إير” خلال تقديم مركزها الجديد لتدريب الطيارين وطاقم الطائرة بمدريد، أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة تندرج في إطار زيادة رحلات “رايان إير” من مدريد هذا الشتاء نحو 15 وجهة، مع ربط أربع وجهات جديدة، بما في ذلك ورزازات، باستثمار يبلغ 100 مليون يورو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإيرلندية، إيدي ويلسون: “باعتبارها أول شركة طيران رائدة في إسبانيا، يسعد “رايان إير” إضافة 4 وجهات جديدة هذا الشتاء من مدريد إلى العقبة والصويرة وليفربول وتريفيزو، بالإضافة إلى زيادة الرحلات على 15 مسارا إضافيا لقضاء عطلة الشتاء.

وأضاف “سيتم تشغيل هذا البرنامج باستخدام 14 طائرة لدينا في مطار مدريد، وهو استثمار بقيمة 1.4 مليار دولار يدعم أكثر من 5400 وظيفة محلية ويقدم لعملائنا في مدريد خيارا لا يقاوم من الخطوط الجوية بأقل الأسعار، مع تحفيز سياحة وافدة ذات قيمة عالية خلال فصل الشتاء المنخفض.

وتتوقع “رايان إير” نقل أكثر من 183 مليون مسافر هذا العام. وقد تقدمت مؤخرا بطلب لشراء 300 طائرة من شركة بوينغ، والتي من المتوقع أن ترفع عدد ركابها إلى أكثر من 300 مليون.

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