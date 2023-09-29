حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم بنيان الأسرة

2023-09-29 / 20:37
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هبة بريس _ الرباط

انعقد اليوم الجمعة، 29 شتنبر 2023، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.

وحول الموضوع ..قال الحسن الداكي، في تصريح للصحافة أن اجتماع هذه اللجنة، التي تم تكوينها بأمر من جلالة الملك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات جلالته الواردة في الرسالة الملكية السامية التي تهدف إلى إصلاح مدونة الأسرة وإرساء الخطوط العريضة التي تنبني عليها.

و أشاد الداكي بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر وتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على كيان الأسرة سواء المرأة أو الطفل، مشددا على أهمية هذه الخطوة “بعد مرور عقدين من الزمن على دخول مدونة الأسرة الحالية حيز التنفيذ”.

وأضاف أن الحكمة الملكية السامية تنبع من قناعة جلالة الملك بضرورة رصد كافة الاختلالات ذات الصلة وإعادة النظر في بعض البنود والمقتضيات التي تروم تجويد وتحسين وتنظيم بنيان الأسرة المغربية بكل مكوناتها.

كما نوه الداكي بتجسيد آلية التعاون والإشراك المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية بملف الأسرة “لكي نستمع وننفتح على مختلف الفعاليات طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وننصت لكل مكون من مكونات المجتمع له رأي في هذا التوجه العام الذي أمر به جلالة الملك”.

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‫4 تعليقات

  1. Mafhmtch had osra fiha gha tifl o mar2a, rajl makaynch. Khrjto 3la had osra b fhamat lkhawya 7ta wla tla9 ktr MN jwaj o flkhr tjiw t9ololina Bghina n7afdo 3la osra

  2. كأننا في دولة علمانية ولا عالم دين وفقه بينهم
    دستور دينه الإسلام خرافة وتمويه وكذب
    سيقرون
    التسوية في الإرث
    وزواج الرجل بالرجل
    وتبني الأطفال لرجل متزوج برجل
    و..أستحيي أن أذكرها
    لا حول ولا قوة إلا بالله

  3. هناك مخطط لتدمير الأسرة خصوصا إقصاء الرجل وإعطاء الإمتيازات للمرأة فقط

  4. الحكمة عهههههه ،عن اي حكمة تتكلم ؛؛ حكمة الطلاق اكثر من الزواج ؟ ام حكمة صفر تعليم صفر صحة صفر شغل ؟؟؟ اين الحكمة ؟؟؟
    اين الحكمة في حاكم اكثر من عشرين سنة لم يوفر حتى مستشفى لنفسه ؟؟؟
    هنا نفهم ان مفهوم حكمة عندكم له معنى عير معناه

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