عبد النباوي عن ” مدونة الأسرة “… نتمنى أن تتكلل كل الجهود بالنجاح

2023-09-29 / 20:08
2
هبة بريس _ الرباط

انعقد اليوم الجمعة، 29 شتنبر 2023، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.

وحول الموضوع قال محمد عبد النباوي في تصريح للصحافة ، أن جلالة الملك، نصره الله، حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية، ولذلك يستمع جلالته إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم، مضيفا أن جلالة الملك “تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة”.

وأشار عبد النباوي، إلى أن اللجنة شرعت في مهامها مباشرة بعد تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية، ووقفت بذلك على المفاهيم والتوجيهات السامية السديدة التي تتضمنها.

وأضاف أن اللجنة بدأت الاشتغال على أساس تحديد طريقة العمل، وكيفية الاستماع لمختلف الأطراف ذات الصلة، وأيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة بالشكل الذي أمر به جلالة الملك، أي ب”شكل مكثف، ووثيق وموسع”.

وأفاد بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن “تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية”.

كما عبر عن الأمل في أن تقوم جميع الأطراف المعنية ب”موافاتنا بكافة المقترحات التي تشغل بالها من اجل بحثها ورفعها إلى السدة العالية بالله”.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الموريتاني يؤكد التزام بلاده “الحياد الايجابي”بين المغرب والجزائر

الرئيس الموريتاني يؤكد التزام بلاده “الحياد الايجابي”بين المغرب والجزائر

2023-09-30 / 18:23
Photo of إصلاح مدونة الأسرة.. حيار: الوزارة عازمة على المساهمة في إغناء النقاش

إصلاح مدونة الأسرة.. حيار: الوزارة عازمة على المساهمة في…

2023-09-30 / 16:17
Photo of مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

مراجعة مدونة الأسرة.. اجتماع بالرباط لتدارس منهجية العمل

2023-09-30 / 13:57
Photo of أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في الخارج

أخنوش يجتمع بمنسقي “الجهة 13” ويشيد بدورهم الحزبي في…

2023-09-30 / 11:50
Photo of أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

أخنوش يتباحث مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض…

2023-09-30 / 10:06
Photo of حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم بنيان الأسرة

حسن الداكي عن “مدونة الأسرة” ..الحكمة الملكية تروم تنظيم…

2023-09-29 / 20:37
Photo of الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد التأكيد على أهمية عمليات تسجيل اللاجئين

الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد التأكيد على أهمية عمليات تسجيل…

2023-09-29 / 19:34
Photo of اسبانيا.. فشل فييخو للمرة الثانية في تحقيق الاغلبية لتولي الحكومة يفسح الطريق لعودة “صديق المغرب”

اسبانيا.. فشل فييخو للمرة الثانية في تحقيق الاغلبية لتولي…

2023-09-29 / 15:59
Photo of الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا لإذكاء عملنا المشترك”

الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا…

2023-09-29 / 15:03
Photo of بحضور لوديي.. ماكرون يوشح جنديا مغربيا ساهم في تحرير جزيرة كورسيكا

بحضور لوديي.. ماكرون يوشح جنديا مغربيا ساهم في تحرير…

2023-09-29 / 13:57

‫2 تعليقات

  1. منذ 20سنى وهذه المدونة المشؤومة تحصد الاسر المغربية وتشتتها، فما اتت بن ماكان لتقوم به اسرة، وهذا سببه كله تعطيل الكثير من الشريعة الإسلامية التي كانت هي الاساس في بناء الاسرة المسلمة وعدم تشتيتها، فالله المستعان ونسأل الله ان يشتت كل من كاد للمسلمين واراد ان يشتت اسرهم بقوانين اسيادهم الغربيين

  2. هناك مخطط لتدمير الأسرة خصوصا إقصاء الرجل وإعطاء الإمتيازات للمرأة فقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق