رياضية بريطانية تشتكي العنصرية ..”لا يمكننا تغيير لون بشرتنا”

هبة بريس _ وكالات

أجهشت نجمة ألعاب القوى البريطانية، بيانكا ويليامز، بالبكاء خلال جلسة استماع في المحكمة وهي تشاهد المقطع المصور الذي وثق قيام ضباط شرطة في العاصمة لندن بإيقافها وزوجها بينما كان ابنهما الصغير يبكي في المقعد الخلفي لسيارتهما.

جاء ذلك خلال حديث ويليامز (وهي سمراء البشرة) في المحكمة، عن تعرضها وزوجها ريكاردو دوس سانتوس، وهو رياضي دولي أيضا، للتمييز العنصري من قبل 5 ضباط شرطة لاحقوهما أثناء توجههما بالسيارة إلى منزلهما بعد التدريب مع طفلهما البالغ من العمر ثلاثة أشهر،

وقالت الرياضية الدولية إن رجال شرطة العاصمة قاموا بتصنيفها وزوجها على أساس عنصري قبل أن يقوموا بإيقافهما دون سبب، حيث فتش الضباط الخمسة سيارة الزوجين ولم يعثروا على شيء ما دفعهم إلا إطلاق سراحهما بعد فترة وجيزة.

وأظهر مقطع فيديو تم عرضه خلال جلسة الاستماع، تتبع رجال الشرطة للزوجين في سيارتهما المرسيدس، بهدف تفتيشهم بحثا عن المخدرات والأسلحة في وقت كان بانهما البالغ من العمر ثلاثة أشهر في المقعد الخلفي لسيارة يجهش بالبكاء. ..

والضباط الخمسة معرضون للإقالة في حال ثبتت الادعاءات بشأن انتهاكهم معايير السلوك المهني فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز العنصري.

ويواجه أربعة منهم مزاعم بأن أفعالهم ترقى إلى مستوى انتهاك معايير السلوك المهني فيما يتعلق باستخدام القوة، فيما يتهم الضابط الذي كان يقود مركبة الشرطة مخالفة المعايير المهنية في طريقة قيامه بواجباته ومسؤولياته أو إعطاء الأوامر والتعليمات

وينفي رجال الشرطة الخمسة الاتهامات الموجهة إليهم، في حين من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع نحو شهر ونصف.

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