بريطانيا والمغرب …كابل تحت سطح البحر لنقل “طاقة متجددة”

2023-09-29 / 18:45
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هبة بريس _ الرباط

تشتغل بريطانيا على وضع خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب وتعتبره مشروعا “له أهمية وطنية”.

“ديف لويس” الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكس لينكس قال في تصريح صحفي أن الشركة ترغب، في مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى إلى سبعة ملايين منزل بريطاني بحلول 2030.

ورغم وصف شركة إكس. لينكس إقرار الحكومة لمشروعها بأنه “إنجاز كبير”، فإن العديد من التحديات لا تزال قائمة.

بالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.

وقال لويس لصحيفة فايننشال تايمز إن التكلفة المقدرة للمشروع تتراوح بين 20 مليار جنيه إسترليني (24.47 مليار دولار) و22 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت إكس. لينكس أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة في المغرب منها 2000 ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة _ تقول القدس العربي التي تطرقت إلى الموضوع “

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‫2 تعليقات

  2. Thanks for finally talking about > بريطانيا والمغرب …كابل تحت سطح البحر لنقل "طاقة متجددة" – هبة بريس man utd match

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