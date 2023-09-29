بريطانيا والمغرب …كابل تحت سطح البحر لنقل “طاقة متجددة”

2023-09-29 / 18:45
0
هبة بريس _ الرباط

تشتغل بريطانيا على وضع خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب وتعتبره مشروعا “له أهمية وطنية”.

“ديف لويس” الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكس لينكس قال في تصريح صحفي أن الشركة ترغب، في مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى إلى سبعة ملايين منزل بريطاني بحلول 2030.

ورغم وصف شركة إكس. لينكس إقرار الحكومة لمشروعها بأنه “إنجاز كبير”، فإن العديد من التحديات لا تزال قائمة.

بالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.

وقال لويس لصحيفة فايننشال تايمز إن التكلفة المقدرة للمشروع تتراوح بين 20 مليار جنيه إسترليني (24.47 مليار دولار) و22 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت إكس. لينكس أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة في المغرب منها 2000 ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة _ تقول القدس العربي التي تطرقت إلى الموضوع “

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إشادة إفريقية بريادة المغرب في صناعة اللقاحات

إشادة إفريقية بريادة المغرب في صناعة اللقاحات

2023-09-29 / 18:10
Photo of رايان إير تعلن عن خط جديد بين لندن-ورزازات

رايان إير تعلن عن خط جديد بين لندن-ورزازات

2023-09-29 / 10:15
Photo of المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين الزراعي والمائي

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين…

2023-09-29 / 10:12
Photo of صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 1.3…

2023-09-29 / 09:28
Photo of المبادرات الترويجية للسياحة تتواصل بمدينة مراكش

المبادرات الترويجية للسياحة تتواصل بمدينة مراكش

2023-09-28 / 21:18
Photo of مسؤول مصري : المغرب قادر على أن يكون نقطة انطلاق للاستثمار

مسؤول مصري : المغرب قادر على أن يكون نقطة…

2023-09-28 / 21:11
Photo of شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف للغاز بمنطقة سبو

شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف للغاز بمنطقة سبو

2023-09-28 / 19:41
Photo of صندوق النقد الدولي: اجتماعاتنا السنوية بمراكش ستبرز “قوة” المغرب

صندوق النقد الدولي: اجتماعاتنا السنوية بمراكش ستبرز “قوة” المغرب

2023-09-28 / 18:16
Photo of مجموعة صناعة الطيران الإسبانية “أسيتوري” تستقر في المغرب

مجموعة صناعة الطيران الإسبانية “أسيتوري” تستقر في المغرب

2023-09-28 / 17:21
Photo of بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الأورو

2023-09-28 / 15:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق