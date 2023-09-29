الحسيمة.. الدرك الملكي بإكاون يواصل حملاته التطهيرية ضد مروجي الكوكايين

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

في إطار التصدي لترويج شتى أنواع المخدرات وتنظيف البؤر السوداء من المتربصين بشباب المنطقة، يقوم مركز الدرك الملكي ب “إكاون” بشن حملات تطهيرية متواصلة ومنتظمة ضد مروجي السموم البيضاء القادمين من مختلف المدن الشمالية التي تعتبر المورد والموزع الأساسيين للكوكايين.

وفي هذا الصدد يقوم هذا المركز الأمني بالحملات اللازمة ليلا ونهارا وعلى مدار 24 ساعة قصد حماية ساكنة المنطقة من خطر هذه السموم وانتشارها بشكل واسع بين المستهلكين ، وكما بات معلوما لدى الرأي العام الوطني أن منطقة “كتامة” وضواحيها تتميز بتضاريس جغرافية وعرة ومسالك طرقية غير معبدة مما يسهل على هؤلاء المروجين عملية التنقل من مكان إلى آخر .

غير أن تلك التضاريس بوعورتها اصبحت معلومة لدى عناصر الدرك الذين يسابقون الزمن لتنظيف المنطقة من خطر السموم وإنتشارها بين الشباب.

“هبة بريس” وفي إطار تغطياتها المتواصلة للمناطق النائية عاينت عن بعد المجهودات التي يقوم بها عناصر الدرك الملكي عبر الطريق الوطنية رقم R509 الرابطة بين مركز “خميس إيساكن” و “إثنين الخلالفة” وسط إستحسان الساكنة وشكرها لهؤلاء الأمنيين الساهرين على سلامة أبنائهم من خطر الإدمان القاتل، حيث شوهدت دوريات متنقلة تجوب المركز القروي وتقوم بعمليات المراقبة الدقيقة للأشخاص المشكوك فيهم .

هذا ويناشد سكان المناطق الأخرى الأكثر قربا من مدينة الحسيمة وفاس أن تقوم العناصر الدركية بنفس الإستراتيجية وتعميمها بشكل واسع إيمانا منها بأن الآفة خطيرة وتستوجب التدخل الحازم والعاجل للقضاء عليها أو الحد من إنتشارها على الأقل.

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