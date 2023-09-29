إشادة إفريقية بريادة المغرب في صناعة اللقاحات

2023-09-29 / 18:10
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هبة بريس

أشاد مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ، اليوم الجمعة بمراكش، بريادة المغرب في مجال تصنيع اللقاحات.

وقال نكينغاسونغ، في تصريح للصحافة خلال افتتاح أشغال اجتماع أول سوق للمصنعين الأفارقة للقاحات، إن “المغرب بلد متقدم ويمتلك رؤية استباقية في مجال تصنيع اللقاحات”.

ونوه بأن تنظيم هذا الحدث الكبير بالمغرب يدل على ريادة المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لافتا إلى أن المغرب يعتبر بلدا يجنح للاتحاد، وقادرا على تعبئة كل الأطراف المتدخلة من أجل تبادل الآراء حول قضية اللقاحات.

وتابع بأن المغرب حقق تقدما ملحوظا في المجال من خلال نهج نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن الأمل في أن يتوسع عرض اللقاحات لفائدة القارة الإفريقية قاطبة.

وتطمح هذه التظاهرة، المنظمة بمبادرة من المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC Afrique) وتحالف اللقاح (GAVI) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى غاية 1 أكتوبر المقبل، إلى جمع المصنعين الأفارقة للقاحات ووزارات الصحة والمالية والسلطات الوطنية لتقنين قطاع الصيدلة من 13 بلدا إفريقيا من المنتجين للقاحات من أجل تحديد أفضل الاستراتيجيات لضمان نجاح استدامة مشاريع التصنيع الجارية.

كما تروم أيضا إحداث منصة للتشاور بين المنتجين والمشترين حول طريقة هيكلة وبناء السوق الإفريقية للقاحات والمنتجات البيو-طبية.

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