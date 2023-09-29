طنجة.. اندلاع حريق مهول في الغطاء الغابوي بالمدينة الجديدة ابن بطوطة

2023-09-29 / 17:24
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هبة بريس - طنجة

شب زوال يومه الجمعة، حريق مهول، في الغطاء الغابوي بالمدينة الجديدة ابن بطوطة بطنجة.

وحسب ماعاينته هبة بريس، فقد اندلع الحريق بشكل واسع في ظرف وجيز، حيث ساهمت الرياح في انتشار ألسنة النيران وصعبت مأمورية عناصر الاطفاء.

واستنفر الحريق سلطات المدينة التي جندت عناصرها وآلياتها، وتواصل الى حدود الآن عملية إخماده.

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‫2 تعليقات

  2. 3 ساعات والنيران تأكل الأخضر واليابس ولم نلحض أية طائرة اطفاء…فقط رجال الوقاية الذين لا حول لهم ولا قوة…!!!

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