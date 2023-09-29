طنجة.. اندلاع حريق مهول في الغطاء الغابوي بالمدينة الجديدة ابن بطوطة

هبة بريس - طنجة

شب زوال يومه الجمعة، حريق مهول، في الغطاء الغابوي بالمدينة الجديدة ابن بطوطة بطنجة.

وحسب ماعاينته هبة بريس، فقد اندلع الحريق بشكل واسع في ظرف وجيز، حيث ساهمت الرياح في انتشار ألسنة النيران وصعبت مأمورية عناصر الاطفاء.

واستنفر الحريق سلطات المدينة التي جندت عناصرها وآلياتها، وتواصل الى حدود الآن عملية إخماده.

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