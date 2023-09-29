بعد عطلة عيد المولد النبوي.. عطلة أخرى في انتظار التلاميذ

هبة بريس_ الرباط

تفتح المؤسسسات التعليمية غدا السبت أبوابها في وجه تلامذتها بعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف التي تزامنت و12 و14 من ربيع الأول 1455ه، وفقا للبرمجة الوزارية المتعلقة بالعطل المدرسية المتضمنة بالمقرر الوزاري للموسم الدراسي الحالي.

على هذا الأساس، سيكون تلامذة المؤسسات التعليمية من جديد مع عطلة أخرى في أقل من شهر من الآن، والتي ستبتدئ من 15 أكتوبر المقبل، إلى حين 22 أكتوبر 2023، ضمن عطلة الفترة البينية الأولى للموسم الدراسي 2023/2024.

كما ستلي بعد ذلك، عطلة أخرى تتعلق بذكرى المسيرة الخضراء الإثنين 6 نونبر 2023، وعطلة بمناسبة عيد الاستقلال في السبت 18 نونبر 2023، في انتظار عطلة الفترة البينية الثانية التي ستنطلق من الأحد 3 دجنبر 2023 إلى يوم الأحد 10 دجنبر 2023.

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