بعد عطلة عيد المولد النبوي.. عطلة أخرى في انتظار التلاميذ
هبة بريس_ الرباط
تفتح المؤسسسات التعليمية غدا السبت أبوابها في وجه تلامذتها بعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف التي تزامنت و12 و14 من ربيع الأول 1455ه، وفقا للبرمجة الوزارية المتعلقة بالعطل المدرسية المتضمنة بالمقرر الوزاري للموسم الدراسي الحالي.
على هذا الأساس، سيكون تلامذة المؤسسات التعليمية من جديد مع عطلة أخرى في أقل من شهر من الآن، والتي ستبتدئ من 15 أكتوبر المقبل، إلى حين 22 أكتوبر 2023، ضمن عطلة الفترة البينية الأولى للموسم الدراسي 2023/2024.
كما ستلي بعد ذلك، عطلة أخرى تتعلق بذكرى المسيرة الخضراء الإثنين 6 نونبر 2023، وعطلة بمناسبة عيد الاستقلال في السبت 18 نونبر 2023، في انتظار عطلة الفترة البينية الثانية التي ستنطلق من الأحد 3 دجنبر 2023 إلى يوم الأحد 10 دجنبر 2023.
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المجموع 7 آراء
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14 تعليقات
كان على الجريدة نشر لائحة عطل السنة الدراسية لاطلاع عليها و هي متوفرة بدل هذا المقال الذي يحي بأن هناك كثرة العطل .
هذه السنة العطل الرسمية لم تتوافق مع العطل البينية لذلك ظهرت عطل كثيرة و متتالية .
جميع الموظفين في القطاعات العمومية سيتفيدون من العطل الخاص بالاعياد الوطنية شأنهم شأن قطاع التعليم ،الاكثر من ذلك التعليم هو القطاع الوحيد الذي يشتغل يوم السبت ،عكس القطاعات الأخرى مباشرة بعد صلاة الجمعة تغلق ابوابها الى يوم الاثنين ،للتعليم القطاع الوحيد الذي تحد المنتمين اليه على الساعة 8 في مؤسساتهم ،عكس القطاعات الأخرى .
ربما صاحب المقال يتحامل على نساء ورجال التعليم.
يقراو غي ٣٠ يوم فالسنة ما مطفرينو ما مطفرينو. الدولة. اللورر اللوور
لحد الآن لم أفهم شيئا كيف يعقل 4 أشهر عطلة في نهاية السنة الدراسية ولأن عطلة المولود النبوي الشريف وبعدها عطلة أخرى وكذالك عطلة المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال إذا السنة كلها عطل والتلميذ هو الضحية وهذا ما جعل التعليم يتدهور في المغرب وبالاخص التعليم العمومي.
المؤسف الشديد ان التلاميذ لا زالوا لم ينتهوا من شراء الكتب واللوازم المدرسية وتقولون هناك عطلة أخرى إذن مستقبل ومصير التلاميذ في يد وزارة التربية والتعليم….
نحن كأباء وامهات ضد هذه العطلة المقبلة على الأقل تمدد إلى حدود شهر نونبر وهذا أفضل بكثير.
لافائدة من هذه العطلة المقبلة إنه ضياع الوقت بالنسبة للتلاميذ وهذا ما جعل التلاميذ والتلميذات في مستوى ضعيف جدا في دراستهم، أعيد النظر في قراراتكم ..
كثرة العطل+هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات= تلاميذ فارغين دون المستوى. وكلنا الله على لي كان سبب في ضياع أبناء الشعب
بالله عليكم ياوزارة التعليم تنظرون الى مستوى التعليم في المغرب جد متدهور وهو جد ماسة إلى المساندة والدعم والآن تخبرون بالعطلة المقبلة على الأبواب إذا لا تلومون التلميذ في دراستهه الضعيفة..
ما أثار انتباهي هو كيف يعقل عطل متتابعة ونحن لازلنا في بداية الدراسة شيئ غريب يحير العقول….
بعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف التي يستفيد منها عدد من الموظفين الذي يشتغلون في عدة قطاعات مختلفة هانحن مرة أخرى عطلة لقطاع التعليم في الشهر المقبل اللهم هذآ منكر في حق التلاميذ ..
لماذا هذه العطلة المقبلة ؟؟ ألا يهمكم مصلحة التلميذ ان يكون في مستوى جيد جدا ؟؟؟ ولكن للاسف الشديد الكل يجري وراء مصلحته الشخصية فقط ..
خير الكلام ما قل ودل هو أن التعليم في المغرب جد متدهور وفي مستوى ضعيف جدا…
هذه العطل هي المسبب في الهدر المدرسي بكثرة لأن في العطل يتعلم التلميذ أشياء تافهة لهذا نطالب نحن كامهات بالغائها فورا..