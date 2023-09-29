اسبانيا.. فشل فييخو للمرة الثانية في تحقيق الاغلبية لتولي الحكومة يفسح الطريق لعودة “صديق المغرب”

2023-09-29 / 15:59
0
هبة بريس - الرباط

فشل زعيم الحزب الشعبي الإسباني ألبرتو نونييس فييخو المكلف، بشكل نهائي في تنصيب نفسه رئيسا للوزراء، بعد فشله في نيل الأغلبية البرلمانية في ثاني جلسة للتصويت حيث حصل على 172 صوتا فقط، وهي نفس نتيجة تصويت يوم الأربعاء الماضي، حيث تنقصها 4 أصوات لتحقيق الأغلبية.

ويفتح هذا الإخفاق الطريق أمام عودة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز إلى الواجهة، في حال تكليفه من طرف ملك اسبانيا.

وحاز الحزب الشعبي اليميني بزعامة ألبرتو نونييس فيخو على أكبر كتلة في الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها إسبانيا سابقا متقدما على الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكنه لم ينل غالبية تتيح له تشكيل حكومة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا لإذكاء عملنا المشترك”

الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا…

2023-09-29 / 15:03
Photo of بحضور لوديي.. ماكرون يوشح جنديا مغربيا ساهم في تحرير جزيرة كورسيكا

بحضور لوديي.. ماكرون يوشح جنديا مغربيا ساهم في تحرير…

2023-09-29 / 13:57
Photo of ميارة يبرز دور البرلمانات في مواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية

ميارة يبرز دور البرلمانات في مواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية

2023-09-29 / 11:00
Photo of أخنوش..المملكة ملتزمة بالتحول نحو عالم تكون فيه المياه آمنة

أخنوش..المملكة ملتزمة بالتحول نحو عالم تكون فيه المياه آمنة

2023-09-28 / 20:42
Photo of مجلة إسبانية : المغرب حصل على دعم دولي حيال “الحكم الذاتي”

مجلة إسبانية : المغرب حصل على دعم دولي حيال…

2023-09-28 / 18:59
Photo of مناظرة مراكش : أخنوش يدعو الى تعزيز الأمن الصحي والبيئي في افريقيا

مناظرة مراكش : أخنوش يدعو الى تعزيز الأمن الصحي…

2023-09-28 / 18:20
Photo of الملك عن الراحل بنيوب: “كان يتحلى بخبرة وكفاءة مهنية وقانونية رفيعة”

الملك عن الراحل بنيوب: “كان يتحلى بخبرة وكفاءة مهنية…

2023-09-28 / 10:10
Photo of هلال للسفير الجزائري : بلادكم هي أم المشاكل في المنطقة

هلال للسفير الجزائري : بلادكم هي أم المشاكل في…

2023-09-27 / 22:24
Photo of هلال للسفير الجزائري : المدن المغربية بالجنوب لا يقف أبنائها في طوابير من أجل الحليب

هلال للسفير الجزائري : المدن المغربية بالجنوب لا يقف…

2023-09-27 / 21:58
Photo of بعد “استقالته الفيسبوكية” .. “البيجيدي” يتلقى رسميا استقالة عمارة

بعد “استقالته الفيسبوكية” .. “البيجيدي” يتلقى رسميا استقالة عمارة

2023-09-27 / 18:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق