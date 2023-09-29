تتويج بركان بجائزتين دوليتين في مجال الرقمنة والمدن الذكية

هبة بريس - وجدة

تتويجا لمسار حافل بالإنجازات والمشاريع التي تم تنزيلها على أرض الواقع في مجال الرقمنة والمدن الذكية، وبعد إطلاق حلول ذكية صديقة للبيئة لتدبير النقل الحضري وجمع النفايات، فقد فاز إقليم بركان بجائزتين دوليتين الأولى بسيول عاصمة كوريا الجنوبية ضمن فعاليات Seoul Smart City Prize والثانية بوخاريست عاصمه رومانيا، وهي مسابقة دولية تحتفل بالابتكار والتميز في مجال المدن الذكية بحيث تم تقديم أكثر من 200 مشروع من 93 مدينة حول العالم تميزت من ضمنها مجال بركان ممثلة إقليم بركان والمملكة المغربية عن طريق مشروع E-Moulouya ، وهو مشروع يندرج ضمن التكنلوجيا الرقمية المعتمدة على مراقبة الحياة البرية وحماية البيئة ، بحيث يركز على مراقبة وتحليل النظم البيئية للحياة البرية عند مصب ملوية بهدف توفير معلومات حاسمة للباحثين ونشطاء البيئة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

وعلى إثر هذا الحدث الدولي الذي فقد فاز مشروع E-Moulouya عن فئة Tech-Innovacity ضمن مشاريع أخرى تصب في مجال الابتكار الترابي والمدن الذكية.

وبنفس المشروع حققت بركان إنجازا استثنائيا للسنة الثانية على التوالي ببوخارست عاصمة رومانيا ضمن فعاليات IEE Smart Cities Conference وهو حدث رائد يجمع بين باحثين وخبراء وصانعي قرار حول اتباع نهج شامل لتحقيق المدن الذكية التي تتطلب تنمية مستدامة وبنى تحتية بحيث فاز إقليم بركان بالمركز الثاني ضمن هذه الجائزة.

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