الملك مبرقا أمير الكويت: “عازمون على مواصلة العمل سويا لإذكاء عملنا المشترك”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى توليه مسند إمارة دولة الكويت.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة لتوليه مسند إمارة دولة الكويت الشقيقة.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنها لمناسبة سانحة لأشيد بما يجمع بين بلدينا من روابط أخوية عميقة تشكل مكسبا هاما لإثراء علاقاتهما الثنائية المتميزة القائمة على التقدير المتبادل والتفاهم الودي والتضامن الفاعل، مؤكدا لسموكم في هذا الصدد، عزمي على مواصلة العمل سويا من أجل إذكاء عملنا المشترك وتطوير سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتوسيع آفاقه لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ أدعو الله عز وجل أن يديم عليكم موصول التوفيق والسداد في قيادتكم الحكيمة للشعب الكويتي الشقيق، فإنني أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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