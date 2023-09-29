بحضور لوديي.. ماكرون يوشح جنديا مغربيا ساهم في تحرير جزيرة كورسيكا

هبة بريس

مثل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، الملك محمد السادس، في الذكرى الثمانين لتحرير جزيرة كورسيكا.

وحضر الوزير، إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون، يوم أمس الخميس، مراسيم هذا الاحتفال في مدينة باستيا عاصمة الجزيرة.

وشارك الجنود الذين استقدمتهم فرنسا من المغرب الذي كان تحت الاستعمار الفرنسي وقتها في تحرير الجزيرة.

كما جرى توشيح أحد الجنود المغاربة الذي ما زال على قيد الحياة، وشارك في تحرير الجزيرة.

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