بحضور لوديي.. ماكرون يوشح جنديا مغربيا ساهم في تحرير جزيرة كورسيكا
هبة بريس
مثل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، الملك محمد السادس، في الذكرى الثمانين لتحرير جزيرة كورسيكا.
وحضر الوزير، إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون، يوم أمس الخميس، مراسيم هذا الاحتفال في مدينة باستيا عاصمة الجزيرة.
وشارك الجنود الذين استقدمتهم فرنسا من المغرب الذي كان تحت الاستعمار الفرنسي وقتها في تحرير الجزيرة.
كما جرى توشيح أحد الجنود المغاربة الذي ما زال على قيد الحياة، وشارك في تحرير الجزيرة.
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2 تعليقات
مجرد تساؤل.
أين نظارة الملك !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” مثل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، الملك محمد السادس، في الذكرى الثمانين لتحرير جزيرة كورسيكا.” انتهى الاقتباس
ورغم “الأزمة” الظاهرية بين البلدين صرح محمد شقير، الخبير العسكري والأمني عقب زيارة الجنرال ريجي كولكومبي مدير التعاون الأمني والدفاعي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى المغرب يوم:11/03/2023 (في عز الأزمة بين البلدين) بما نصه:
“ المغرب يحافظ على علاقاته العسكرية والأمنية الإستراتيجية مع البلدان المعنية بالأزمة بعيداً عن التوترات السياسية….أن العلاقات الأمنية والعسكرية مؤطرة باتفاقيات غير مقرونة بالتوتر السياسي، خاصة أن المجال تحكمه ارتباطات عسكرية ومصالح مشتركة، بالنظر إلى خصوصية وطبيعة الأجهزة التي لها منطق خاص بعيد عن السياسة”. انتهى الاقتباس.
الملك نفسه وضع نظارته جانبا ويقضي وقتا في فرنسا أكثر من المغرب، بعضهم يقول لقضاء إجازته التي لا نهاية لها، والبعض يقول للاستشفاء والبعض الأخر يقول لملازمة والدته التي “تعيش ظروفا صحية خاصة” كما أورده مقال بلال التليدي نشرته “القدس العربي” تحت عنوان:” باريس والرباط: هل تجاوز التوتر منطقة السقف المنخفض؟”.
ماكرى كعادته عزيز عليه اخد الصور ليغطي على ضعفه أمام الفرنسيين. جهة تخرج لمهاجمتنا. وجهة تمدحنا.