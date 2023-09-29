مداهمة مطعم بمحطة بنزين بسطات تكشف عن أطعمة فاسدة

2023-09-29 / 12:41
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن لجنة مختلطة بمدينة سطات داهمت خلال الأيام القليلة الماضية مطعما عموميا حديث العهد يوجد بإحدى محطات البنزين، حيث تم حجز كميات من الأطعمة الفاسدة التي كانت متوجهة إلى بطون المواطنين، ونقلها تمهيدا لاتلافها.

وحسب معلومات حصلت عليها ” هبة بريس” فإن الكمية المحجوزة توزعت على الشكل التالي:
_ 30 كلم من اللحم المفروم .

– 10 كلم من اللحوم الحمراء

– 20 كلم من الحمص

– 3 كلم من النقانق

60 كلم من اللحوم البيضا

– 24 كلم من الخبز.

وقد تساءل رواد الفايسبوك عن دور لجان المراقبة والتفتيش في حماية الصحة العامة، مطالبين إياها بتكثيف دورياتها لتشمل كافة المحلات التجارية والمطاعم بالمدينة ومحيطها، للتأكد من مدى صلاحية الأطعمة المتوجهة إلى بطون العباد…

الحرص على صحة وسلامة المواطنين أمر يقع على عاتق لجان المراقبة والتفتيش التي يتطلب من اعضائها الالتزام بتطبيق القوانين دون محاباة ولا ازدواجية في المعايير ورفع التقارير إلى الجهات المختصة لترتيب الجزاءات على المخالفين.

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