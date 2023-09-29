طنجة ..اعتقال “عشاب” استدرج قاصرا وهتك عرضه

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة يوم الأربعاء الماضي، شخص يلغه من العمر 40 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر.

وأفادت المعطيات الأولية للبحث ، أن المشتبه فيه الذي يملك محلا لبيع الأعشاب، استدرج الضحية البالغ مه العمر 13 سنة إلى شقته بغرض استغلاله جنسيا، قبل أن يتدخل بعض المواطنين ويقوموا بإشعار مصالح الأمن.

وقد تم التكفل بالطفل القاصر قصد عرضه على الخبرة الطبية، بينما تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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