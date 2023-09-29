المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين الزراعي والمائي
وقّع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة المغربية محمد صديقي مع نظيره الإسرائيلي آفي دختير، الخميس، في مدينة أكادير، مذكرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل، تهم تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي بين البلدين، والتخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين.
وأجرى المسؤولان الحكوميان محادثات ثنائية قبل التوقيع على الاتفاق، ركزت على أهمية تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وفي السياق قال وزير الفلاحة الإسرائيلي آفي دختير، إن “ما تم الاتفاق عليه بين البلدين يهم تبادل المعارف والخبرات فيما يخص الزراعة والماء”.
وأضاف أن المملكة المغربية وإسرائيل تقومان بـ”خطوات مهمة في مجال تعزيز الشراكة بينهما”واعتبر أن توقيع هذا الاتفاق “مجرد بداية فقط”، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستعرف تحقيق “نتائج جيدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي”.
10 تعليقات
هل هناك استفادة من الشراكة بين المغرب وإسرائيل في مجال الزراعة والمائي ؟؟؟ يبقى السؤال مطروح للنقاش للعموم ؟؟؟
هذه الشراكة مع المغرب وإسرائيل في مجال الزراعة والمائي ستعزز العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما ورئية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها تستهدف البلدين.
أظن المستفيد الأول من هذه الشراكة هم أصحاب النفوذ السياسي…
كل ما أقوله هو أن هذا التعاون مع إسرائيل فهو مبني على المصالح المشتركة فقط أما مصلحة الشعب المغربي تذهب هباءا منثورا…
مشروع وبرنامج تكنلوجي فلاحي جيد بإذن الله ومتطور سيعطي قفزة نوعية جيدة في مجال الزراعة والمائي بالمغرب..
نتمنى من الوزير الفلاحة أن يعطي أهمية كبيرة للفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى بسبب قلة المياه مما أثر ذالك على أراضيه الزراعية..
ألم تجدوا إلا اسرائيل تضعونا أيديكم مع أيديهم في الشراكة في مجال الزراعة والمائي لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أظن أن خبرة المغرب في مجال الزراعة والمائي أفضل بكثير من خبرة إسرائيل في هذين المجالين فلا داعي لهذه الشراكة التي ربما ستكون فاشلة بجميع مقايسها هههههههههههه.
أصلا مصر كانت وقعت عقود مع المغرب ولكن للاسف بدون نتائج إيجابية وهذا ما سيحصل للمغرب مع إسرائيل وستحول إلى ميدان تجارب فقط ولن يأتي خير من وراء اسرائيل إلا صداع الرأس فقط.
مادامت إسرائيل تتدخل في شؤون المغرب فالمغرب لن يعرف تقدم وازدهار في مجال الزراعة والمائي والدليل واضح كوضوح الشمس هو ما يفعلونه في الشعب الفلسطيني!!!