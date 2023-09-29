صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار
هبة بريس
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا التمويل “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وسيساهم في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي”.
كما سيساعد، حسب المصدر ذاته، “على تعزيز مرونة المغرب في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، فإن هذا التمويل الممتد على 18 شهرا، سيمكن من تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والنهوض بالتمويل المستدام.
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11 تعليقات
صندوق النقد الدولي دائما يمنح المغرب قروض بدون جدوى ..
الحمد لله أن المغرب ولو بدون نفط او غاز أقوى و أحسن دولة في شمال إفريقيا..
نتمنى أن توجه هاته القروض للإستثمار وتشجيع الشباب العاطل وجزء منها إلى مساعدة المتضررين في فاجعة الزلزال..
يجب تعزيز الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية
أما المناخ فمرتبط بالله سبحانه وتعالى وهو من مفاتيح الغيب ..
إغراق المغرب بالقروض أمرا ليس طبيعيا..
نتمنى هذا القرض أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين ويخلق الاستثمار..
اللهم وفق بلدنا الحبيب يارب العالمين للخير ..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده حامي الملة والدين.والذي يعمل من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين..
على الحكومة أن تعين لجان من أجل تتبع هاته القروض وكيفية صرفها ..
أملنا في تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين بهذا القرض..
واش هد الحكومة الفاشلة مزال ما شبعات غير زايدة تتغرقنا في القروض من البك الاوروبي و البك الافرقي و البنك الدولي و عاد الاموال ديال المساعدات ديال الزلزال من جميع الدوال و فين هوما الاموال ديال القروض اللي خدات الحكومة الفاشلة السابقة ديال بنزيدان مثل اختها ديال اخنوش اللي شفنا معاهم غير الزيادات و الفقر و الجوع و البطالة و المرض و زيد بساعتهم المشؤمة كروش الحرام شلاهبية الله يعطيهم عذاب في عذاب في الدنيا قبل الاخيرة ,