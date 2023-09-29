صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار

هبة بريس

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا التمويل “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وسيساهم في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي”.

كما سيساعد، حسب المصدر ذاته، “على تعزيز مرونة المغرب في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون”.

وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، فإن هذا التمويل الممتد على 18 شهرا، سيمكن من تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والنهوض بالتمويل المستدام.

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