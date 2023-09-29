طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة ، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في المناطق الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة، بكل من السهول الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية وشرق الواجهة المتوسطية، مع استمرار تشكل سحب منخفضة بالسواحل الشمالية والوسطى.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة، الوسط، وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار بالوسط وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 23 و27 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 16 و23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا طفيفا بالمناطق الشمالية والوسطى، والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وهائجا ما بين مهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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