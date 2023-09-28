وجدة ..حجز الآلاف من المفرقعات والشهب الاصطناعية المهربة

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء اليوم الخميس ،من حجز 62 ألف و450 وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية المهربة ،التي يشكل استعمالها خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.

و أفاد مصدر أمني بأنه تم ضبط هذه الشهب والمفرقعات معبأة في 154 علبة، داخل منزل أحد الأشخاص الذي تم توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه العملية ، يضيف المصدر ذاته ، “في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها جميع مصالح الأمن على الصعيد الوطني، بغرض مكافحة وزجر حيازة وترويج الشهب والمفرقعات النارية المهربة، التي تشكل تهديدا خطيرا وجديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم”.

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