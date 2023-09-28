حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

هبة بريس _ وكالات

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو في موسكو خليفة حفتر الذي يقوم بزيارة لروسيا، وفق ما أعلن الكرملين وقوات حفتر في شرق ليبيا الخميس.

وأكدت القيادة العامة لقوات حفتر، عبر صفحتها على فيسبوك، أن حفتر “يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة “تاس” الروسية، حصول اللقاء، مشيرا الى أنه تطرّق الى “الوضع في ليبيا والمنطقة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وهو اللقاء الأول بين بوتين وحفتر منذ عام 2019، وفق وسائل إعلام ليبية.

وكان حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، وصل الثلاثاء الى روسيا لبحث الأوضاع في بلاده والعلاقات الثنائية. وكان في استقباله نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، الزعيم السابق لجمهورية إنغوشيا ذات الغالبية المسلمة

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