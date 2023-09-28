Actor Michael Gambon arrives for the premiere of "Harry Potter and the Half-Blood Prince" in New York, July 9, 2009. REUTERS/Jamie Fine (UNITED STATES ENTERTAINMENT)

وفاة “دمبلدور”.. الممثل مايكل غامبون يفارق العالم عن 82 عاما

2023-09-28 / 21:34
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هبة بريس _ وكالات

بوفاته عن عمر 82 عاما، انتهت مسيرة ستة عقود من التمثيل للنجم مايكل غامبون، الذي عرفه الملايين حول العالم بدور دمبلدور، كبير السحرة وناظر مدرسة هوغورتس في سلسلة أفلام هاري بوتر.

وتوفي غامبون، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، نتيجة نوبة التهاب رئوي، وفقا لبيان عائلته.

وحتى قبل دوره الأيقوني في السلسلة الشهيرة، كان لغامبون أدوار لافتة مثل دوره في فيلم “خطاب الملك” وفلم بادينغتون والكثير من المسرحيات.

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