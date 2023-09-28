شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف للغاز بمنطقة سبو

هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة “SDX Energy plc” البريطانية، اليوم الخميس، عن وجود رمال مشحونة بالغاز في بئر “KSR-21”

وحددت الشركة مكان هذا الاكتشاف الواقع بمنطقة سبو بحوض الغرب معلنة نجاح عملية حفر إلى عمق يبلغ 1.955 مترا.

واصدرت الشركة بيانا تقول فيه أن “منصة الحفر الموجودة بالمنطقة المستكشفة سيتم نقلها في الوقت الحالي من المكان ذاته، وإخضاع البئر لتجربة قصيرة المدى قبل طرحها لفترة الإنتاج”.

وكانت الشركة قد أفرجت عن صور بدء عمليات حفر بئر”KSR-21″ أوائل الشهر الجاري، من خلال استخدام “تقنية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد”، عبر استهداف منطقة محددة داخل التكوين الرئيسي لحوض الغرب

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