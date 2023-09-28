تارودانت : وفاة أم دهستها سيارة زوجها بعد إنقاذها لطفلها

2023-09-28 / 19:48
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد أحد الدواوير التابعة للجماعة الترابية بونرار بإقليم تارودانت، يوم أمس الاربعاء 27 شتنبر الجاري، حادث مؤلم، خلف وفاة سيدة وأم لأطفال، دهستها عجلات سيارة زوجها عن طريق الخطأ.

وحول تفاصيل هذا الحادث، أن زوج الهالكة، كان يستعد لركن سيارته عشية أمس بمنزله، غير أنه لم ينتبه لوجود طفله خلف السيارة، وبعد أن إقتربت السيارة لتدهس الطفل، تدخلت الام بسرعة وانقذته ، لكن شاء القدر ان تكون هي تحت العجلات ، بعد أن صدمتها سيارة زوجها بقوة ، مخلفة لها نزيف على مستوى الرأس عجل بوفاتها على الفور في مشهد إهتزت له افئدة الجيران .

مصالح الدرك الملكي، توجهت إلى مكان الحادث مباشرة بعد وقوعه من أجل القيام بالإجراءات القانونية ليتم بعدها نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المخت

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