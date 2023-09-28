الغارديان : مهاجرون أفارقة رمتهم تونس في صحراء الجزائر

2023-09-28 / 19:23
0
هبة بريس _ الرباط

تطرقت صحيفة “الغارديان” في تحقيق لها حول أوضاع المهاجرين، وإجبار القادمين من دول الساحل والصحراء الأفريقية على العودة للصحراء بدون طعام ولا شراب أو عناية طبية.

وجاء في التقرير إن منظمات حقوق الإنسان تلح على بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ موقف متشدد من الاتهامات التي تقول إن السلطات التونسية دفعت بالمهاجرين إلى الصحراء، وبنتائج قاتلة أحياناً.

ووفقاً لمسؤول في منظمة حكومية دولية، فقد أعادت السلطات التونسية أكثر من 4.000 مهاجر إلى مناطق عسكرية عازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر.

وقال: “تم دفع حوالي 1.200 إلى الحدود مع ليبيا، في الأسبوع الأول من يوليو”، مضيفاً أن المنظمة علمت بوفاة سبعة أشخاص من العطش، بنهاية غشت إلا أن موظفاً يعمل بمنظمة غير حكومية، ومع اللاجئين، قدّر العدد ما بين 50- 70 شخصاً.

وتقول ” الغارديان ” إنها لم تستطع التأكد من صحة الرقم، وبطريقة مستقلة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “حيار” تقف على تقدم عمليات المساعدة الاجتماعية للمتضررين من الزلزال

“حيار” تقف على تقدم عمليات المساعدة الاجتماعية للمتضررين من…

2023-09-28 / 20:06
Photo of ميناء الجرف الأصفر .. تثبيت جهاز للمساعدة في الكشف عن التسونامي

ميناء الجرف الأصفر .. تثبيت جهاز للمساعدة في الكشف…

2023-09-28 / 18:38
Photo of باستعمال سلاح  “BOLAWRAP”.. أمن فاس يوقف شخصا

باستعمال سلاح  “BOLAWRAP”.. أمن فاس يوقف شخصا

2023-09-28 / 17:52
Photo of حجز أزيد من 11,5 طن من مخدر الشيرا بضواحي المحمدية والجديدة

حجز أزيد من 11,5 طن من مخدر الشيرا بضواحي…

2023-09-28 / 14:43
Photo of مراكش .. إجماع على إرساء سياسة ورؤية شمولية لـ”إنتاج الغذاء”بالقارة السمراء

مراكش .. إجماع على إرساء سياسة ورؤية شمولية لـ”إنتاج…

2023-09-28 / 13:20
Photo of مصطفى لخصم يزور إسرائيل لعقد شراكات لـ”تأهيل” إيموزار كندر

مصطفى لخصم يزور إسرائيل لعقد شراكات لـ”تأهيل” إيموزار كندر

2023-09-28 / 12:33
Photo of أحدهما مسير مخبزة.. إيقاف شخصين وحجز حوالي 3 أطنان من الدقيق الفاسد بتزنيت

أحدهما مسير مخبزة.. إيقاف شخصين وحجز حوالي 3 أطنان…

2023-09-28 / 11:52
Photo of طانطان.. الاتجار بالبشر يجر 3 أشخاص للاعتقال

طانطان.. الاتجار بالبشر يجر 3 أشخاص للاعتقال

2023-09-28 / 10:29
Photo of بولمان.. رجل سلطة يعتدي على مواطنة مسنة بإيموزار مرموشة

بولمان.. رجل سلطة يعتدي على مواطنة مسنة بإيموزار مرموشة

2023-09-28 / 09:25
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2023-09-28 / 09:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق