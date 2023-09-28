الغارديان : مهاجرون أفارقة رمتهم تونس في صحراء الجزائر

هبة بريس _ الرباط

تطرقت صحيفة “الغارديان” في تحقيق لها حول أوضاع المهاجرين، وإجبار القادمين من دول الساحل والصحراء الأفريقية على العودة للصحراء بدون طعام ولا شراب أو عناية طبية.

وجاء في التقرير إن منظمات حقوق الإنسان تلح على بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ موقف متشدد من الاتهامات التي تقول إن السلطات التونسية دفعت بالمهاجرين إلى الصحراء، وبنتائج قاتلة أحياناً.

ووفقاً لمسؤول في منظمة حكومية دولية، فقد أعادت السلطات التونسية أكثر من 4.000 مهاجر إلى مناطق عسكرية عازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر.

وقال: “تم دفع حوالي 1.200 إلى الحدود مع ليبيا، في الأسبوع الأول من يوليو”، مضيفاً أن المنظمة علمت بوفاة سبعة أشخاص من العطش، بنهاية غشت إلا أن موظفاً يعمل بمنظمة غير حكومية، ومع اللاجئين، قدّر العدد ما بين 50- 70 شخصاً.

وتقول ” الغارديان ” إنها لم تستطع التأكد من صحة الرقم، وبطريقة مستقلة.

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