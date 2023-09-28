مجلة إسبانية : المغرب حصل على دعم دولي حيال “الحكم الذاتي”

2023-09-28 / 18:59
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هبة بريس _ الرباط

سلطت مجلة “أتالايار” الإسبانية، اليوم الخميس، الضوء على “الدعم الدولي الواسع” الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، التي اقترحتها المملكة سنة 2007.

وكتبت المجلة المتخصصة في الشؤون المغاربية، أن “المغرب حصل على دعم دولي واسع لمقترحه المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء، في إطار الوحدة الترابية للمملكة”.

وبعد الإشارة إلى أن “الاقتراح المغربي ظل يحظى بدعم كبير، لا سيما من الولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا”، شددت المجلة على موقف الحكومة الإسبانية التي تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع حول الصحراء.

وأشارت “أتالايار” إلى أن المغرب، الذي أعرب دائما عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذه القضية، يواصل اعتماد “دبلوماسية حركية”، موضحة أن “الأطراف الأخرى تتخذ موقفا يفتقر إلى الدعم”.

من جهة أخرى، تحدثت المجلة الإسبانية عن “الظروف الصعبة” في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، فضلا عن “تحويل وسوء إدارة” المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لهذه المخيمات.

وخلصت “أتالايار” الى أنه قد تم التنديد بهذا الوضع في العديد من التقارير الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، أبرزها برنامج الغذاء العالمي.

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