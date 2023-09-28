بالفيديو.. رحيمي يواصل تألقه مع العين بهدف رائع أمام الشارقة في الدوري الإماراتي

واصل الدولي المغربي سفيان رحيمي تألقه مع العين بهدف رائع أمام الشارقة، اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الإماراتي.

ووقع رحيمي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 41 بعد تمريرة حاسمة من البرازيلي إيريك.

الحاسم سفيان رحيمي العين يتقدم بهذا الهدف الرائع رغم النقص العددي #الشارقة_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/WsUmuZSwiU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 28, 2023

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