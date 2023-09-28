بالفيديو.. رحيمي يواصل تألقه مع العين بهدف رائع أمام الشارقة في الدوري الإماراتي

2023-09-28 / 18:01
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واصل الدولي المغربي سفيان رحيمي تألقه مع العين بهدف رائع أمام الشارقة، اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الإماراتي.

ووقع رحيمي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 41 بعد تمريرة حاسمة من البرازيلي إيريك.

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‫6 تعليقات

  1. مزيدا من التألق حتى وان غاب عن المونديال لوجود لاعبين مثل بوفال والزلزولي وحارث في مركزه الا انه سيكون الافضل في المستقبل..

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