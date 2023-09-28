وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن عمر 92 عاما

هبة بريس - القسم الفني

توفيت اليوم الخميس الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام، عن عمر 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي عبر ذات المنصة: ” وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله”.

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.. وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي لكن تبقى أشهر أغانيها “يا أغلى اسم في الوجود”، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

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