بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الأورو

2023-09-28 / 15:53
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,54 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 27 شتنبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه بتاريخ 22 شتنبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 356,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5,8 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها ما مجموعه 98,3 مليار درهم في المتوسط اليومي. وتوزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام قدرها 31,9 مليار درهم، و41,3 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و24,5 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بمبلغ 564 مليون درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 27 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 2 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,6 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات “شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2,5 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 2,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,6 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي “المعادن” و”الصناعة الغذائية” انخفاضا بـ5,9 في المائة و1,5 في المائة على التوالي.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 956,2 مليون درهم، مقابل 594,8 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

وبالنسبة للسوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 237,3 مليون درهم مقابل 118,9 مليون درهم قبل أسبوع.

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