جــ..ـثة داخل سيارة تحمل ترقيما فرنسيا تستنفر أمن طنجة

2023-09-28 / 13:53
0
هبة بريس - مكتب طنجة

عثر مساء أمس الأربعاء على جثة رجل في الخمسينات من العمر وعليها آثار دماء داخل سيارة تحمل ترقيما فرنسيا ، بمنطقة المريسات ضواحي مدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم اخطار المصالح الامنية بوجود جثة مضرجة في الدماء داخل سيارة لتنتقل على وجه السرعة الى عين المكان حيث قامت بمعاينة الجثة واخضاع محيطها لمسح قصد رفع البصمات ، قبل ان يتم نقل الجثة الى مستودع الاموات بطنجة في انتظار نتائج التشريح الطبي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تازة..اندلاع حريق بمدرسة عمومية بدائرة تايناست.

تازة..اندلاع حريق بمدرسة عمومية بدائرة تايناست.

2023-09-27 / 23:05
Photo of جريمة قت.ل بمولاي يعقوب.. تلميذ يضع حدا لزميله بمنطقة رأس الماء

جريمة قت.ل بمولاي يعقوب.. تلميذ يضع حدا لزميله بمنطقة…

2023-09-26 / 21:37
Photo of 23 ق__تيلا في حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال أسبوع

23 ق__تيلا في حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال أسبوع

2023-09-26 / 18:22
Photo of جــ..ــثة متحللة بشباك صيد تستنفر أمن الحسيمة

جــ..ــثة متحللة بشباك صيد تستنفر أمن الحسيمة

2023-09-24 / 20:45
Photo of تطوان..ستيني يـ..ـنهي حياته شـ..ـنقا ببوعنان

تطوان..ستيني يـ..ـنهي حياته شـ..ـنقا ببوعنان

2023-09-23 / 19:43
Photo of وزير النقل: عدد القتلى بين مستعملي الدراجات النارية ارتفع بـ31%

وزير النقل: عدد القتلى بين مستعملي الدراجات النارية ارتفع…

2023-09-23 / 17:17
Photo of فاس : عون سلطة فوق القانون يتسبب في ق..تل مواطن بحادث سير مؤسف .

فاس : عون سلطة فوق القانون يتسبب في ق..تل…

2023-09-20 / 19:48
Photo of “خلاف” بسيط ينتهي بجريمة قتل بالبيضاء

“خلاف” بسيط ينتهي بجريمة قتل بالبيضاء

2023-09-19 / 18:12
Photo of 17 قت.يلا و2223 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

17 قت.يلا و2223 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2023-09-19 / 17:14
Photo of الجديدة.. زوج يجهز على زوجته بـ”حجرة” ويرديها قت.يلة

الجديدة.. زوج يجهز على زوجته بـ”حجرة” ويرديها قت.يلة

2023-09-19 / 13:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق