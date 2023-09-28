جــ..ـثة داخل سيارة تحمل ترقيما فرنسيا تستنفر أمن طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر مساء أمس الأربعاء على جثة رجل في الخمسينات من العمر وعليها آثار دماء داخل سيارة تحمل ترقيما فرنسيا ، بمنطقة المريسات ضواحي مدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم اخطار المصالح الامنية بوجود جثة مضرجة في الدماء داخل سيارة لتنتقل على وجه السرعة الى عين المكان حيث قامت بمعاينة الجثة واخضاع محيطها لمسح قصد رفع البصمات ، قبل ان يتم نقل الجثة الى مستودع الاموات بطنجة في انتظار نتائج التشريح الطبي .

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