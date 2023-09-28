النيجر.. احتفال موسيقي برحيل السفير الفرنسي 

2023-09-28 / 12:00
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هبة بريس - وكالات

أقامت فرقة “غومبي ستار” النيجرية حفلا موسيقيا وسط العاصمة نيامي جمع الآلاف من الجماهير، احتفالا برحيل السفير الفرنسي عن البلاد ودعما للعسكريين الذين وصلوا إلى السلطة.

ونصبت خشبة المسرح في شارع الفرانكوفونية، لإقامة الحفل الذي حضره الآلاف مجانا ورددت الجوقة في إحدى الأغاني عبارة “نحن بحاجة إلى تشياني” (رئيس المجلس الوطني للدفاع الجنرال عبد الرحمن تشياني)، لينضم إليها الجمهور النيجيري.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت يوم أمس الأربعاء وصول السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي إلى باريس.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الماضي أن باريس ستستدعي سفيرها في نيامي وجميع موظفي السفارة في النيجر، وأن الجيش الفرنسي سيغادر النيجر حتى نهاية العام الجاري.

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