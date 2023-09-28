مصطفى لخصم يزور إسرائيل لعقد شراكات لـ”تأهيل” إيموزار كندر

2023-09-28 / 12:33
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هبة بريس _ إيموزار

بعد تجاوزه للبلوكاج تمكن مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو من استعادة أغلبيته، وفي سياق الموضوع فقد زار مصطفى لخصم، إسرائيل، و حل بـ”تل أبيب” رفقة مجموعة من أعضاء مجلسه.

وتعتبر هذه الزيارة مهمة بامتياز وهي تمهيد لمشروع اتفاقية التوأمة التي تنكب على تنزيله الجماعة تهم مدينة إيموزار كندر وساكنتها.

وكان لخصم قد واجه شكايات من طرف عدد من الأعضاء المحسوبين على أغلبيته تتعلق بالسب والتهديد، لكنه نجح، في الآونة الأخيرة، في تجاوز هذا الوضع و جمود ظل مجلسه يعيشه منذ ما يقرب من سنتين .
وتجدر الإشارة، أن المجلس السابق تلاعب في المشاريع السابقة و ” الفاهم يفهم ” يحمد الله لممشاتش ملفاته لجرائم المالية داك شي غريب لكان واقع تما في مشاريع التهيئة الحضرية حسب ممتتبعي الرأي العام .

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‫13 تعليقات

  1. انت رياضي والرياضة أخلاق ومثابرة ولا تنظر إلى الوراء بل إلى إلامام مسيرة موفقة..

    1

  3. البطل ديالنا الخصم شخصية وعقلية له كل التقدير والإحترام في بناء مدينة إيموزار كندر..

  9. نريد مسؤولين قادرين على تحمل المسؤولية مثل لخصم. الركراكي .وبوريطة الذين تحس معهم بالارتياح..

    1

  13. مقال نتاع الطنز العكري .
    احقا مصطفى لخصم :
    تجاوز الخلاف مع المعارضة .
    طي ملفات عالقة .
    مشاكل فالتعمير .
    الفاهم يفهم …
    على اي بادرة موفقة في انتضار تفعيلها على ارض الواقع .
    كل التوفيق لاعضاء الفيلاج .

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