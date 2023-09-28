أحدهما مسير مخبزة.. إيقاف شخصين وحجز حوالي 3 أطنان من الدقيق الفاسد بتزنيت

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، من حجز طنين و875 كيلوغراما من الدقيق الفاسد، وتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج هذه المواد الفاسدة وتزوير علامة تجارية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما أمام مخبزة يسيرها أحدهما، وهما في حالة تلبس بشحن وتفريغ مجموعة من أكياس الدقيق الفاسد ضمن أكياس جديدة من أجل بيعها على أنها صالحة للاستهلاك.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 73 كيسا تحتوي على طنين و875 كيلوغراما من الدقيق، الذي تبين عدم صلاحيته للاستهلاك بعد التنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، علاوة على حجز 81 كيس دقيق فارغ وآلة لخياطة الأكياس يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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