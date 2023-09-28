الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني وبرشلونة يخضع لتحقيق

2023-09-28 / 11:26
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هبة بريس - وكالات

داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، في إطار تحقيق قضائي بمزاعم دفع نادي برشلونة ملايين الدولارات على مدار سنوات لنائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد.

وأكد الحرس المدني الإسباني لوكالة “أسوشيتد برس”، أن قواته فتشت مكاتب لجنة الحكام في مقر الاتحاد القريب من مدريد.

وذكر أن القوات لم تنفذ أي اعتقالات، وتتصرف بناء على أوامر القاضي الذي ينظر في القضية.

والخميس كشفت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن النادي الكتالوني يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى، في قضية تتعلق بأنشطة لجنة الحكام في البلاد خلال عقدين.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، قال القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أجيري لوبيز إن برشلونة ربما استفاد من “فساد ممنهج محتمل”.

ونفى برشلونة في بيان في فبراير الماضي ارتكاب أي مخالفة.

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