بوركينا فاسو.. احتجاز مجموعة من الضباط بتهمة التخطيط للانقلاب

2023-09-28 / 10:54
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هبة بريس - وكالات

أفاد موقع LeFaso باحتجاز 4 ضباط في بوركينا فاسو للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لمحاولة الانقلاب التي نظمت في البلاد في 26 سبتمبر الجاري.

وأضاف الموقع أن مجموعة أخرى من الضباط هربوا ويتم حاليا البحث عنهم، دون كشف أسماء ورتب العسكريين المحتجزين والهاربين.

من جهته رجّح موقع Burkina 24 مشاركة رئيس الأركان العامة في محاولة الانقلاب.

ووصل الكابتن إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي الحالي للسلطة في بوركينا فاسو إلى السلطة، بعد انقلاب وقع في سبتمبر 2022.

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