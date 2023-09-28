طانطان.. الاتجار بالبشر يجر 3 أشخاص للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان، أمس الأربعاء 27 شتنبر، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطنان ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأفاد مصدر أمني بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بمدينة طانطان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على زورق مطاطي وثلاثة محركات بحرية، علاوة على بوصلة وجهاز لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و41 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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