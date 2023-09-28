حقوقيون مغاربة يناشدون بإحضار خليجي فار من العدالة متهم باغتصاب قاصر
الصورة من الارشيف

تقرير: 160 ألف طفل تعرضوا لاعتداء زنا محارم في فرنسا

2023-09-28 / 09:42
12
هبة بريس - وكالات

أعلنت صحيفة ميديا بارت (Mediapart) الفرنسية أن اللجنة المستقلة حول زنا المحارم والعنف الجنسي الممارس على الأطفال (CIIVISE) -التي أنشئت العام الماضي لأجل رصد حالات زنا المحارم في البلاد- كشفت عن أرقام كبيرة تستدعي وضع خطة حكومية استعجالية لمحاربة هذه الظاهرة.

جاء ذلك في ملخص لتقرير اللجنة كشف عنه الستار الأربعاء، حيث ستصدر اللجنة تقريرها الكامل في نوفمبر 2023.

واستمعت اللجنة للضحايا خلال عام كامل، بشكل مباشر خلال حضور لقاءات مفتوحة، في حين فضل ضحايا آخرون التواصل مع اللجنة عبر الهاتف، أو عبر ملء استمارات وضعت رهن إشارتهم على الإنترنت.

وبحسب ميديا بارت، فإن التقديرات تشير إلى تعرض حوالي 160 ألف طفل لاعتداء زنا محارم سنويا في فرنسا، بينما تحدث تقرير اللجنة عن وجود نحو 5.5 ملايين ضحية بالبلاد، في المجمل.

وقال التقرير إن أغلبية الضحايا من الإناث (9 من أصل عشرة) ومتوسط عمر الضحايا الآن 44 عاما، وواحدة من أصل 4 ضحايا تعرضت للاعتداء الجنسي وعمرها كان لا يتجاوز وقتها 5 سنوات.

وتحدث عن تفاصيل معاناة الضحايا مع التأثيرات السلبية للاعتداءات الجنسية على صحتهم النفسية والبدنية، حيث يعانون من اضطرابات نفسية متعددة، ومن مشاكل صحية كثيرة بينها مشاكل في التغذية، الإدمان، حيث حاول كثيرون الانتحار. علما بأنها معاناة تستمر معهم طيلة حياتهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا.. طالب يطعن عددا من المعلمين والطلاب في مدرسة

إسبانيا.. طالب يطعن عددا من المعلمين والطلاب في مدرسة

2023-09-28 / 13:08
Photo of النيجر.. احتفال موسيقي برحيل السفير الفرنسي 

النيجر.. احتفال موسيقي برحيل السفير الفرنسي 

2023-09-28 / 12:00
Photo of بوركينا فاسو.. احتجاز مجموعة من الضباط بتهمة التخطيط للانقلاب

بوركينا فاسو.. احتجاز مجموعة من الضباط بتهمة التخطيط للانقلاب

2023-09-28 / 10:54
Photo of 50 حالة تسمم في أحد الأعراس بالعراق

50 حالة تسمم في أحد الأعراس بالعراق

2023-09-27 / 22:56
Photo of الولايات المتحدة تسمح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إليها بدون تأشيرة

الولايات المتحدة تسمح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إليها بدون تأشيرة

2023-09-27 / 19:50
Photo of اسبانيا.. سرقة منزل سيرجيو راموس خلال مباراة إشبيلية ولانس

اسبانيا.. سرقة منزل سيرجيو راموس خلال مباراة إشبيلية ولانس

2023-09-27 / 10:37
Photo of بعد “طرده”.. السفير الفرنسي لدى النيجر يغادر نيامي

بعد “طرده”.. السفير الفرنسي لدى النيجر يغادر نيامي

2023-09-27 / 10:17
Photo of لوبان: فرنسا تسحب قواتها ودبلوماسييها من النيجر في ظروف مهينة

لوبان: فرنسا تسحب قواتها ودبلوماسييها من النيجر في ظروف…

2023-09-26 / 17:11
Photo of انقلابيو النيجر يطالبون فرنسا بتحديد جدول زمني لانسحابها

انقلابيو النيجر يطالبون فرنسا بتحديد جدول زمني لانسحابها

2023-09-26 / 09:30
Photo of لبنان يعلن توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية

لبنان يعلن توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية

2023-09-25 / 22:21

‫12 تعليقات

  1. الحمد لله على نعمة الإسلام.الدستور الديني يحرم شرعا ونفيا القيام مثل هاته المحرمات ..

  2. اللهم إنا هذا لمنكر.وحسبي الله ونعم الوكيل في من يقوم بهاته الأفعال الذنيئة..

  6. الحمد لله على الدين الاسلامي الذي نظم حياة المسلمين وعدم الاقتراب من العلاقات المحرمة ..

  11. الديانة المسيحية واليهودية لا تحرم العلاقات المحرمة عكس الدين الاسلامي..

  12. هد الشيئ موجود في المغرب و عداد من الدوال الاطفال ضحاحيا لزينا المحاريم من الاباء للابن او الاخ لاخته او ابن العم او او او هد الشيء موجود من زمان و يجيب معاقبات بيد من حديد مثل هد الحيونات الناطقة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق